ГПСУ: украинка пыталась вывезти в Россию ствол от мушкета 1657 года

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Пограничники изъяли у украинки ствол от мушкета 1657 года, который она пыталась вывезти в Россию. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Инцидент произошел в пункте пропуска "Пески", мушкет планировали перевезти в автомобиле Renault. За рулем был 46-летний украинец.

"В ходе осмотра транспортного средства среди личных вещей пассажирки этого авто, а именно в ее чемодане совместной группой осмотра был обнаружен ствол от мушкета 1657, завернутый в куртку", - отметили в сообщении.

На гражданку Украины составили админпротокол, предмет изъяли. Его культурная и историческая ценность будет установлена ​​после проведения экспертизы.