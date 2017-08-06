В селе под Ужгородом открыли площадь Энди Уорхола

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В субботу в пригороде Ужгорода, в селе Минай, открыли площадь Энди Уорхола.

Ранее она называлась Октябрьская, но получила новое название в рамках выполнения закона о декоммунизации, сообщает пресс-служба главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля.

Площадь переименовали еще в апреле, но церемонию открытия устроили в августе - ко дню рождения художника. 6 августа Уорхолу исполнилось бы 89 лет.

Геннадий Москаль посетил церемонию в футболке с изображением художника.

По его словам, родители Уорхола родились и жили в словацком селе в 100 километрах от Ужгорода и были русинами-украинцами.

"Поэтому Энди Уорхол имеет прямое отношение к нашей области, а его история является прекрасным примером того, как человек из этих земель достиг мирового успеха", - цитирует Москаля его пресс-служба.

Во время церемонии на фасаде местного ресторана открыли табличку с именем Энди Уорхола.

Также на площади смонтировали композицию с банкой супа Campbell's, отсылающую к одному из самых известных произведений художника.