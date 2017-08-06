Пекин - Пхеньяну: послушайтесь ООН и прекратите ракетные испытания

Копірайт зображення Reuters Image caption Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14"

Китай призвал Северную Корею отказаться от ракетных и ядерных испытаний, после того как Совбез ООН единогласно ужесточил санкции в отношении КНДР.

Резолюция ООН - ответ на запуски межконтинентальных баллистических ракет - была принята по инициативе Вашингтона. Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал Китай, на который приходится 90% северокорейской внешней торговли, оказать давление на Пхеньян.

Из-за новых санкций Северная Корея потеряет почти 1 млрд долларов ежегодных экспортных доходов.

Глава МИД Китая Ван И пообщался с северокорейским коллегой Ли Ен Хо на Региональной конференции по безопасности в Маниле и призвал Пхеньян сделать выводы. Как отреагировал Ли Ен Хо, не сообщается.

По словам китайского дипломата, "санкции необходимы, но не являются конечной целью". Цель же - возобновление переговоров о денуклеаризации Корейского полуострова.

По словам Ван И, обстановка в регионе приближается в критической точке, и необходимо сделать все, чтобы не допустить обострения.

Копірайт зображення Reuters Image caption Санкции необходимы, но не являются конечной целью, сказал китайский дипломат

Ван И, по его словам, призвал коллегу из Северной Кореи соблюдать резолюции ООН и не провоцировать международное сообщество новыми испытаниями.

Самые суровые санкции

Санкции против КНДР - самые суровые штрафные меры в отношении какой-либо страны в современной истории, прокомментировала постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

Резолюция предусматривает запрет на импорт из КНДР железной руды, свинца, угля и морепродуктов, заморозку счетов Банка внешней торговли КНДР, а также запрет для северокорейских морских судов входить в порты.

По подсчетам предложившей резолюцию американской стороны, выполнение штрафных мер сократит ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около 3 млрд долларов, втрое.

Страны-члены ООН будут обязаны не повышать число работников из Северной Кореи на своей территории, не создавать новые совместные предприятия с КНДР и не расширять существующие. Резолюция также предусматривает санкции против лиц, связанных с северокорейской ядерной программой.

После одобрения ограничительных мер президент США Дональд Трамп поблагодарил за сотрудничество постоянных членов Совбеза - Россию и Китай.

Копірайт зображення Reuters Image caption Власти КНДР утверждают, что в зоне поражения ракет находится вся территория США

КНДР провела два запуска баллистических ракет в июле, заявив, что США находятся в пределах досягаемости северокорейских ракет.

Эксперты тем не менее говорят, что большинство северокорейских ракет обладают крайне низкой точностью и не могут попасть в цель.

Межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) могут выходить далеко за пределы атмосферы Земли. Использование крутых траекторий с большими высотами позволяет Северной Корее избегать пролета ракет над соседними странами.

Несмотря на продолжающиеся испытания, некоторые эксперты полагают, что у Северной Кореи пока еще нет возможности минимизировать ядерную боеголовку до размера, который бы позволил монтировать ее на ракету большой дальности, а также обеспечивать ее надежную доставку к цели.

Другие, однако, считают, что, судя по тому, как идут дела, Пхеньян может преодолеть эти проблемы и в течение 5-10 лет создать ядерное оружие, которое может быть использовано для удара по США.