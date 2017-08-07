Полиция арестовала мужчину с ножом у Эйфелевой башни

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Французская полиция задержала мужчину, который пытался прорваться в Эйфелеву башню, размахивая ножом.

В обслуживающей достопримечательность компании сообщили, что мужчину быстро арестовали и никто не пострадал.

Как сообщает агентство AFP со ссылкой на источник, задержанный был одет в футболку с символикой футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) и кричал "Аллаху акбар!" (Аллах велик).

Во Франции до сих пор действует режим чрезвычайного положения, введенный в ноябре 2015 года после нападений в Париже, в результате которых погибли 130 человек.

Инцидент у Эйфелевой башни произошел в 23:30 по местного времени (21:30 по Гринвичу) в субботу вечером.

Полиция затем эвакуировала посетителей достопримечательности.

Башня была подсвечена в цвета ПСЖ, и на нее проецировалась надпись "Неймар" - в честь бразильского форварда, перешедшего в команду из "Барселоны".

Французские прокуроры начали расследование по делу о терроризме после допроса подозреваемого.

По словам неназванного источника AFP, мужчине около 19 лет, и он в прошлом страдал от психологических проблем.

Также, со слов источника, он сообщил следователям, что хотел напасть на солдата и находился в контакте с членом террористической группировки "Исламское государство".