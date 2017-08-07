В Венесуэле ищут напавших на военную базу

Копірайт зображення TWITTER Image caption "Это не переворот, а военная и гражданская операция", - сказал лидер группы восставших

В Венесуэле продолжается поиск 10 человек, скрывшихся с оружием, которым они завладели при нападении на военную базу, сообщил президент страны Николас Мадуро.

По его словам, около 20 человек напали на военную базу в городе Валенсия, расположенном на северо-западе Венесуэлы. Двое из них были убиты, один ранен, семеро арестованы.

Незадолго до нападения в соцсетях появилось видео, на котором одетые в военную униформу мужчины заявляют о начале восстания против "кровавой тирании".

Власти сообщили, что среди арестованных - один лейтенант, дезертировавший из армии. Остальные, как сообщается, были гражданскими лицами, надевшими военную форму.

Улицы Валенсии и ее пригородов после нападения патрулировали военные машины. В операции был задействован по меньшей мере один вертолет.

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Несмотря на это нападение, ситуация в стране остается относительно спокойной.

Президент Мадуро выступил по телевидению, поблагодарив армию за "мгновенную реакцию" на нападение, произошедшее рано утром в воскресенье.

Он назвал атаку на военную базу террористической, а провели ее, по словам Мадуро, некие наемники. Президент сообщил, что службы безопасности занимаются поисками скрывшихся участников нападения.

Сопровождавшиеся насилием демонстрации протеста, продолжающиеся в Венесуэле с апреля, унесли жизни более 100 человек. Оппозиция обвиняет президента Мадуро в попытке узурпировать власть.