В Измаиле взорвалась машина полицейского
- 7 августа 2017
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В городе Измаил в воскресенье вечером произошел взрыв, сообщает полиция Одесской области.
"Взорвался автомобиль, принадлежащий работнику криминальной полиции", - говорится с сообщении.
Пострадали жена и ребенок полицейского, их доставили в больницу.
Местное издание "Думская" со ссылкой на источник сообщает, что в момент взрыва полицейский сел в машину, а жена с ребенком только подходили к ней.
Согласно этому сообщению, они получили ранения от осколков, а владелец автомобиля не пострадал.
Инцидент произошел во дворе семьи.