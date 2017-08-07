В Измаиле взорвалась машина полицейского

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В городе Измаил в воскресенье вечером произошел взрыв, сообщает полиция Одесской области.

"Взорвался автомобиль, принадлежащий работнику криминальной полиции", - говорится с сообщении.

Пострадали жена и ребенок полицейского, их доставили в больницу.

Местное издание "Думская" со ссылкой на источник сообщает, что в момент взрыва полицейский сел в машину, а жена с ребенком только подходили к ней.

Согласно этому сообщению, они получили ранения от осколков, а владелец автомобиля не пострадал.

Инцидент произошел во дворе семьи.