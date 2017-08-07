В АТО ранены двое военных

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В АТО несколько увеличилось количество обстрелов, сообщает пресс-центр спецоперации.

В воскресенье днем ​​наиболее напряженная ситуация была в районе Авдеевки, а ближе к вечеру - на мариупольском направлении.

Около Водяного стреляли из минометов калибра 82 мм. Один боец ​​при этом получили ранения.

Около 21 часа еще один военный был ранен в результате обстрела в районе Новотроицкого.

В 22 часа неподалеку от Широкина зафиксировали обстрел из реактивной системы залпового огня.

В целом сообщают о 18 нарушениях перемирия за сутки.

Ранее Трехсторонняя контактная группа по урегулированию поддержала идею так называемого "хлебного перемирия".

Оно должно было действовать с 24 июня по 31 августа - время сбора урожая, однако систематически нарушается.