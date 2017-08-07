США отреагируют на высылку дипломатов из России до сентября - Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США отреагируют на высылку американских дипломатов из России до 1 сентября.

Ранее Тиллерсон встретился с российским коллегой Сергеем Лавровым в кулуарах форума безопасности в Маниле.

"Я сказал министру, что мы еще не решили, как ответить на требование России переместить американских дипломатов. Я задал несколько вопросов, чтобы убедиться, что я понимаю позицию... Я сказал, что мы дадим ответ до 1 сентября", - сказал журналистам госсекретарь.

По его словам, он предупредил российского коллегу, что вмешательство Москвы в американские выборы создало атмосферу серьезного недоверия.

Но также добавил, что рассматривает американско-российские отношения прагматично и надеется решить проблемы без ущерба для двусторонних связей.