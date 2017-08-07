Кларксон какое-то время не будет работать из-за пневмонии
Джереми Кларксон, бывший ведущий программы Top Gear, сообщил, что некоторое время не сможет работать из-за пневмонии.
В пятницу он попал в больницу.
Кларксону, который сейчас ведет автошоу Grand Tour, стало плохо во время семейного отдыха на Майорке.
"Просто чтобы держать вас в курсе: похоже, я выбыл из строя на некоторое время", - написал 57-летний ведущий в соцсети.
Он также добавил, что его это "действительно раздражает", поскольку до сих пор он ни дня не был на больничном.
На следующей неделе ведущий должен был участвовать в съемках новой серии программы Grand Tour, которая выходит на сервисе Amazon Video.
Кларксон также поблагодарил фанатов за "все добрые пожелания".
В воскресенье стало известно, что ведущий лечится на Майорке.
Он опубликовал фото своей руки с капельницами и написал: "Не те браслеты, которые я обычно выбираю для выходных".
Другой ведущий Grand Tour Ричард Хэммонд отреагировал на пост Кларксона шуткой: "Вау. Не знал, что он вообще работает".
Сам Хэммонд в июне попал в аварию во время съемок - его электрокар разбился в Швейцарии на большой скорости.
Хэммонду удалось выбраться из машины до того, как она загорелась.
47-летнего ведущего доставили в больницу.
Кларксон намекнул на этот инцидент, опубликовав фото третьего ведущего шоу Джеймса Мэя с подписью: "Единственный функционирующий член команды Grand Tour на данный момент. Боже, помоги нам".