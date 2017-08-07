В Киеве нетрезвый водитель сбил двух детей
- 7 августа 2017
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В воскресенье в Киеве нетрезвый водитель сбил двух детей, сообщает полиция города.
8-летняя девочка от полученных травм погибла, а 11-летняя - попала в больницу с переломами бедра и ключицы.
Подозреваемого задержали.
Инцидент произошел в Дарницком районе на улице Садовой.
Полиция говорит, что водитель "Шевроле" не справился с управлением, выехал на обочину и сбил детей.
Подозреваемый - 32-летний уроженец Луганской области, говорит полиция.
Дело возбудили по статье, предусматривающей лишение свободы сроком до восьми лет.