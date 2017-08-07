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В воскресенье в Киеве нетрезвый водитель сбил двух детей, сообщает полиция города.

8-летняя девочка от полученных травм погибла, а 11-летняя - попала в больницу с переломами бедра и ключицы.

Подозреваемого задержали.

Инцидент произошел в Дарницком районе на улице Садовой.

Полиция говорит, что водитель "Шевроле" не справился с управлением, выехал на обочину и сбил детей.

Подозреваемый - 32-летний уроженец Луганской области, говорит полиция.

Дело возбудили по статье, предусматривающей лишение свободы сроком до восьми лет.