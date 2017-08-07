Подготовка к отопительному сезону лучше, чем в прошлом году - Насалик

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В этом году запасы угля и газа уже превысили соответствующие показатели прошлого года, заявил министр энергетики Игорь Насалик.

"Запасы угля у нас вдвое больше, чем на этот же период в прошлом году", - сказал чиновник в интервью телепрограмме "Первая полоса".

Ранее в правительстве оценивали потребность в угле на отопительный сезон в 1,8 млн тонн антрацита и 2-2,2 млн тонн газового угля. На 2 августа накопили 1,4 млн тонн газового угля и 724,9 тыс. тонн антрацита.

Из-за нехватки антрацита, который добывают на неподконтрольных Киеву территориях, и поставки которого были заблокированы во время прошлого отопительного сезона, правительство было вынуждено ввести чрезвычайные меры в электроэнергетике. Сейчас, по словам министра энергетики, эти меры отменены.

Что касается запасов газа, то они, по информации "Укртрансгаза", приближаются к 13,5 млрд кубометров.

В правительстве настаивают, что к началу отопительного сезона надо накопить не менее 17 млрд кубометров. На таком уровне запасов в правительстве настаивали и в прошлом году.

Однако в "Нафтогазе" тогда говорили, что и 14,5 млрд кубов будет достаточно, чтобы беспроблемно пережить зиму и обеспечивать устойчивый транзит газа в Европу.

После завершения отопительного сезона этого года в украинских хранилищах оставалось 8,4 млрд кубов газа.