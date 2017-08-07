Подросток попал в больницу из-за укусов "морских блох"

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В Австралии попал в больницу подросток, которого покусали многочисленные крошечные морские существа.

16-летний Сэм Кенизей зашел в воду на Мельбурнском пляже, а когда вышел - увидел, что его ноги все в крови.

Отец парня Джеррод рассказал, что Сэм пришел домой "как будто с боевой травмой", и кровотечение не останавливалось.

Семья попросила экспертов помочь выяснить, что его покусал.

Морские биологи предполагают, что это могли быть так называемые "морские блохи" - крошечные существа, которые питаются органическими останками.

В субботу вечером Сэм решил охладить ноги после активной футбольной игры и пришел в бухту недалеко от дома.

Он постоял в холодной воде около получаса. При этом он ничего не чувствовал, но домой пришел с окровавленными ногами.

"Это было похоже на военную травму ... крови было действительно много", - рассказал BBC News Джеррод Кенизей.

"Мы повели его в душ, но кровь текла и текла. Совсем не сворачивалась", - добавил он.

Копірайт зображення JARROD KANIZAY

Когда в двух больницах не смогли назвать причину укусов, мужчина решил выяснить ее самостоятельно.

Он пошел на пляж и собрал образцы крошечных существ, которые плавали в воде. Теперь он ждет мнение экспертов по этому поводу.

Морской биолог доктор Дженефор Уолкер-Смит, видевшая образцы, рассказала газете Herald Sun, что парня могли покусать так называемые "морские блохи" - бокоплавы семейства Lysianassidae.

Она предполагает, что Сэм побеспокоил целую группу существ, которых привлекла какая-то пища.

Но такое случается редко и общественности не следует беспокоиться, говорят эксперты.

"Обычно они не подстерегают нас в воде, как пираньи", - говорит доктор Уолкер-Смит.

Отец подростка надеется, что укусы не оставят шрамов и он полностью выздоровеет.