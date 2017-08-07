Подросток попал в больницу из-за укусов "морских блох"
В Австралии попал в больницу подросток, которого покусали многочисленные крошечные морские существа.
16-летний Сэм Кенизей зашел в воду на Мельбурнском пляже, а когда вышел - увидел, что его ноги все в крови.
Отец парня Джеррод рассказал, что Сэм пришел домой "как будто с боевой травмой", и кровотечение не останавливалось.
Семья попросила экспертов помочь выяснить, что его покусал.
Морские биологи предполагают, что это могли быть так называемые "морские блохи" - крошечные существа, которые питаются органическими останками.
В субботу вечером Сэм решил охладить ноги после активной футбольной игры и пришел в бухту недалеко от дома.
Он постоял в холодной воде около получаса. При этом он ничего не чувствовал, но домой пришел с окровавленными ногами.
"Это было похоже на военную травму ... крови было действительно много", - рассказал BBC News Джеррод Кенизей.
"Мы повели его в душ, но кровь текла и текла. Совсем не сворачивалась", - добавил он.
Когда в двух больницах не смогли назвать причину укусов, мужчина решил выяснить ее самостоятельно.
Он пошел на пляж и собрал образцы крошечных существ, которые плавали в воде. Теперь он ждет мнение экспертов по этому поводу.
Морской биолог доктор Дженефор Уолкер-Смит, видевшая образцы, рассказала газете Herald Sun, что парня могли покусать так называемые "морские блохи" - бокоплавы семейства Lysianassidae.
Она предполагает, что Сэм побеспокоил целую группу существ, которых привлекла какая-то пища.
Но такое случается редко и общественности не следует беспокоиться, говорят эксперты.
"Обычно они не подстерегают нас в воде, как пираньи", - говорит доктор Уолкер-Смит.
Отец подростка надеется, что укусы не оставят шрамов и он полностью выздоровеет.