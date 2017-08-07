Пожарные на Сицилии "поджигали ради денег"

Копірайт зображення AFP Image caption В прошлом месяце в Мессине на Сицилии бушевал большой пожар

Итальянская полиция задержала 15 пожарных-добровольцев на юге Сицилии. Их обвиняют в умышленных поджогах, которые они совершали, чтобы получить деньги.

Схема мошенничества заключалась в том, что пожарные-волонтеры сами звонили на номер вызова вспомогательный службы 115, или просили сделать это родственников или знакомых. В это время их начальник пропускал смены, чтобы осуществить поджог.

Команда вызвала подозрение из-за того, что к ним обращались чаще, чем к другим.

Каждый член команды получал около 10 евро в час.

Итальянская полиция говорит, что задержанные пожарные признали, что совершали поджоги умышленно.

Итальянцы страдают от чрезвычайной жары. Температура уже достаточно долго превышает 40 градусов по Цельсию, из-за чего полностью высохли деревья и трава, и пожары участились.

Испания, Португалия, южная Франция и Балканы также страдают от чрезвычайной жары этим летом.