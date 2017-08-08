Саакашвили попадет в Украину не в багажнике, а легально - Деревянко

Копірайт зображення Ukrinform Image caption Юрий Деревянко и Саакашвили встречались в Варшаве

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной госадминистрации Михеил Саакашвили намерен публично объявить дату, когда он приедет в Украину. Об этом заявил журналистам депутат Верховной Рады Юрий Деревянко.

"Он не собирается незаконно пересекать границу Украины, в каких-то коробках или багажнике автомобиля. Он намерен публично объявить дату, когда приедет в Украину, как гражданин Украины. Считать, что Саакашвили хочет попасть в Украину нелегально, - это полный бред", - сказал Юрий Деревянко 8 августа, под стенами здания Государственной пограничной службы Украины.

Депутат несколько дней назад встречался с Саакашвили в Варшаве.

Он рассказал, что вместе с несколькими другими соратниками пришел в Госпогранслужбу, чтобы встретиться с руководством и получить объяснения, на каких основаниях пограничники на переходе Краковец-Корчевая польско-украинской границы проверяли автомобиль и багажник депутата парламента, хотя это является нарушением статуса неприкосновенности.

"Мы хотим понять, что происходит, как могло случиться, что сначала ко мне не было претензий, а через несколько минут машину остановили для проверки. Не означает ли это, что СБУ мониторит передвижение депутатов парламента?", - заявил депутат.

Ранее стало известно, что экс-президент Грузии Саакашвили прилетел в Польшу из США. Он утверждал, что к его загранпаспорту гражданина Украины в этих странах не было претензий. Саакашвили также сказал, что намерен приехать в Украину и защищаться в суде, чтобы указ президента о прекращении гражданства был отменен.

Администрация президента и Государственная миграционная служба объясняли, что украинское гражданство Саакашвили прекращено, поскольку получая его в 2015 году, он указал недостоверные сведения об уголовном преследовании в прошлом.