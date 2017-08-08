Карнавальный костюм Рианны взбудоражил соцсети

Копірайт зображення @BadGalRiri

Социальные сети бурно отреагировали на наряд певицы Рианны, которая посетила фестиваль Crop Over на Барбадосе.

29-летняя звезда взбудоражила фанатов, опубликовав на выходных в Instagram свои фотографии с бирюзовым волосами.

Но в понедельник ее образ прояснился еще больше: на снимках она предстала в инкрустированном драгоценностями костюме с зеленым и розовыми перьями. (Это, собственно, и все, что на ней было).

Вид Рианны сразу привлек внимание многих, в том числе американского певца Криса Брауна.

Он прокомментировал одну из ее публикаций в Instagram смайликом с выпученными глазами.

Впрочем, многие из ее фанов этому не обрадовались и посоветовали ему "держать свою негативную энергию подальше" от Рианны, вспомнив его нападение на певицу в 2009 году, когда они встречались.

Копірайт зображення @BadGalRiri

Что такое фестиваль Crop Over?

Crop Over был основан в 1687 году, чтобы отметить конец сбора урожая сахарного тростника.

В то время Барбадос был крупнейшим в мире производителем сахара. Но со временем эта промышленность пришла в упадок - как и сам фестиваль. В 1940-х годах его отменили.

Но уже в 1974 году фестиваль был возобновлен, и с тех пор превратился в огромную вечеринку, похожую по стилю на Ноттинг-Хиллский карнавал - с музыкой, вечеринками и красочными костюмами.

Фестиваль, который привлекает туристов со всего мира, продолжается с июля и заканчивается в начале августа.

В течение последних нескольких лет Рианна, которая родилась на Барбадосе, несколько раз посещала финальный парад фестиваля. И на каждом из них появлялась в интригующих костюмах.

Справедливости ради следует отметить, что температура на Барбадосе в это время года составляет около 30 градусов по Цельсию. Поэтому, в целом она оделась по погоде.

Копірайт зображення @BadGalRiri Image caption Такой Рианна была на Crop Over-2015

Часть костюма Рианны разработала компания DBleudazzled, которая специализируется на поражающих воображение нарядах.

Остальной же наряд певицы скомпоновала местная дизайнер Лора Остин, пишет Vogue.

"Раньше на Crop Over приходили люди просто в футболках", - рассказывает Остин.

"Но с течением лет дизайнеры начали становиться все более креативными. Сегодня очень важно надеть костюм, чтобы действительно почувствовать настроение Crop Over. Он волнующий, свободный и яркий".