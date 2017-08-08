Хакеры "слили" сценарий "Игры престолов" и требуют выкуп

Копірайт зображення HBO

Хакеры, которые похитили и обнародовали часть сценариев популярного сериала "Игра престолов", а также другие данные компании HBO, сделали заявление с требованием выкупа.

Недавно они выложили в сеть сценарий пятого эпизода сериала, который еще не показывали по телевидению.

Кроме того, были обнародованы документы и эпизоды других шоу HBO.

Хакеры утверждают, что получили доступ к 1,5 терабайтам данных. Впрочем, HBO заявила, что не верит во взлом своей электронной почты.

Как сообщает сайт Wired, среди украденных документов - правовая информация, трудовые соглашения и другие данные компании.

По информации агентства Associated Press, некоторые документы содержат личную контактную информацию актеров "Игры престолов".

Требование о вознаграждении, содержащееся в видео, адресовано исполнительному директору HBO Ричарду Плеплеру.

Впрочем, хакеры не назвали размер суммы, которую хотят получить.

"Наше требование - четкое и не подлежит обсуждению: мы хотим XXXX долларов за остановку утечки ваших данных", - говорится в заявлении.

"HBO тратит 12 млн долларов на исследование рынка и 5 млн долларов на рекламу ("Игры престолов". - Ред.). Поэтому, считайте нас еще одной статьей расходов на вашу рекламу", - добавляют хакеры.

Это заявление подписано именем "Мистер Смит" (Mr Smith).

Срок для выполнения требования, которое, однако, не содержит даты - три дня.

Телекомпания заявила, что расследует инцидент.