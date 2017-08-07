Сексистский комментарий сотрудника Google вызвал скандал

Копірайт зображення EPA

Комментарий сотрудника Google относительно политики равных возможностей компании вызвал шквал эмоций.

В комментарии, который распространили между сотрудниками компании, мужчина заметил, что немногочисленность женщин на руководящих должностях объясняется биологическими различиями между полами.

"Мы должны прекратить считать, что неравные показатели (по руководящим должностям. - Ред.) являются признаком сексизма", - написал он в заметке, из-за которой был подвергнут суровой критике.

В то же время автор сообщения заявил, что получил и "много личных сообщений от коллег из Google со словами благодарности".

Комментарий, который сначала появился в пространстве для внутренних дискуссий компании, впоследствии перепечатали и на IT-сайте Gizmodo.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Бывшая руководительница Reddit Эллен Пао была среди женщин, работающих в IТ и раскритиковавших комментарий

В заметке, в частности, говорится, что "возможности мужчин и женщин отличаются частично и из-за биологических различий, которые могут быть объяснить то, почему мы не видим равного представительства женщин и мужчин на руководящих должностях в области технологий и лидерства".

Неназванный автор утверждает, что женщины обычно "предпочитают социальную или художественную сферу", тогда как "программирование больше нравится мужчинам".

Сообщение прокомментировала и новая глава отдела по равным возможностям Google Даниэль Браун, которая заявила, что "горячий спор заставил" ее добавить несколько слов от себя.

В заметке, опубликованной IT-сайтом Motherboard, она отмечает, что комментарий сотрудника "не является точкой зрения, которую я или эта компания разделяют, пропагандируют или поощряют".

"Разнообразие и равенство являются основополагающей частью наших ценностей и культуры, которые мы и в дальнейшем будем поддерживать", - пишет она.

В социальных сетях критика комментария и сексизм на работе обсуждались в более широком контексте.

Sorry, this Twitter post is currently unavailable.

В блоге на сайте Medium бывшая инженер Google Эрика Бакер написала, что она была "разочарована, но не удивлена".

"В этом нет ничего нового (в сексистских высказываниях - Ред.)... Новое заключается в том, что сотрудник чувствовал себя вполне свободно, когда писал и распространял по внутренней сети 8 страниц сексистской нудотины", - написала она.

В июне Google обнародовал отчет, согласно которому около 69% сотрудников компании являются мужчинами, а 56% - белокожими.

Женщины занимают лишь 25% руководящих должностей, и всего 20% технических должностей - таких как компьютерное программирование.

Глубокая обеспокоенность

В целом, жалобы относительно культуры сексизма и нехватки равенства возможностей - достаточно распространенные в области IT-индустрии и технологий.

Несколько руководителей отрасли были вынуждены уволиться, в том числе и исполнительный директор Uber Трэвис Каланик, который подал в отставку на фоне обвинений в том, что компания делает недостаточно для того, чтобы справиться с жалобами на сексуальные домогательства на работе.

Кроме того, в июне один из инвесторов Кремниевой долины Джастин Калдбек ушел в бессрочный отпуск после обвинений в сексуальных домогательствах в отношении шести женщин, которые работали на руководящих должностях в IT-компаниях.

Перед уходом в отпуск г-н Калдбек обнародовал официальное заявление, в котором, в частности, говорилось:

"Пропасть между мужчинами в венчурном капитале и женщинами в предпринимательстве ужасает, и мне совестно, что мое поведение способствовало созданию неравноправной среды (для женщин. - Ред.)".