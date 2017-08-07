Измаил: автомобиль полицейского был взорван самодельным устройством
Причиной взрыва автомобиля полицейского в Измаиле Одесской области, в результате которого пострадали его жена и малолетняя дочь, стало самодельное взрывное устройство. Об этом сообщили в Нацполиции в Одесской области.
В ведомстве отметили, что взорвалось самодельное взрывное устройство, изготовленное на основе гранаты Ф-1.
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По словам начальника ГУ ЧП Дмитрия Головина, автомобиль был припаркован у подъезда многоэтажного дома.
По факту возбуждено уголовное производство по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное заключение.