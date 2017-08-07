Участниц Pussy Riot отпустили из полиции
Полиция отпустила участниц группы Pussy Riot Марию Алехину и Ольгу Борисову. Об этом Ольга Борисова сообщила в Facebook.
Также Борисова рассказала, что их допрашивали около пяти-шести часов.
"Отвезли на суд, час в суде в ожидании заседания. В результате суд перенесли для устранения ошибок в материалах дела", - отметила активистка.
Алехину и Борисову задержали на следующий день после их акции в поддержку осужденного режиссера Олега Сенцова.
Они провели ее на мосту через озеро вблизи исправительной колонии №1, где находится украинский режиссер.
Активистки развернули большой плакат с надписью "Free Sentsov" ( "Свободу Сенцову").
"Дело Сенцова и Кольченко - одно из главных и ключевых политических дел в истории нашей страны", - пояснила Алехина.
Активисток задержали по подозрению в административном нарушении - проведении несанкционированного мероприятия.
Украинский министр иностранных дел высказался в поддержку акции.
"Другая Россия. Почтение @pussyrrriot за мост свободы в Якутске. #FreeSentsov", - написал Павел Климкин в Twitter.
В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил украинского режиссера к 20 годам колонии строгого режима.
Г-на Сенцова признали виновным в создании террористической сообщества, совершении двух терактов в Крыму и подготовки к еще двум, а также в незаконном обороте оружия и взрывчатки.
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Вместе с ним к 10 годам колонии приговорили левого активиста Александра Кольченко.
Они оба не признают вину, считают суд политически мотивированным, а доказательства - сфальсифицированными.
Г-н Сенцов заявлял, что после ареста его пытали.