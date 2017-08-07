В России подтоплены почти полторы тысячи домов

  • 7 августа 2017
Дороги в Приморье Копірайт зображення TASS
Image caption Такие осадки выпали всего за одну ночь

МЧС России ввело режим чрезвычайной ситуации в Приморье, где в результате ливневых дождей подтоплены более 1,4 тысячи домов.

В зоне паводка оказались Хасанский, Надеждинский и Михайловский районы, а также Уссурийский городской округ, где без электроэнергии оказались более пяти тысяч домов.

Размыты дороги, железнодорожные пути, разрушены мосты у двух сел, нарушено энергоснабжение, телефонная связь, отменена часть междугородних автобусных рейсов, задерживаются поезда.

В регионе выпало до 249 мм осадков, сообщили на совещании с главой МЧС России Владимиром Пучковым.

В пострадавшие районы отправлены спасатели.

В подтопленных домах живут 10 тысяч человек. О пострадавших среди населения пока не сообщалось.

Дорожные работы Копірайт зображення TASS
Image caption Ливень размыл дороги в Приморье
Дорожные работы Копірайт зображення TASS
Image caption Железнодорожные пути на некоторых направлениях так пострадали, что пришлось остановить продажу билетов

Ливень на нескольких участках повредил железную дорогу. Движение на Транссибе временно остановлено. Пассажиров поездов, следовавших во Владивосток, доставили туда на автобусах.

Приморский край Копірайт зображення Смитюк Юрий
Image caption В пострадавших районах нарушена телефонная связь
Спасатели в Приморье Копірайт зображення TASS
Image caption Спасатели доставляют пострадавших в пункты временного размещения
Приморский край Копірайт зображення TASS
Image caption Судя по прогнозу, уровень воды пока будет только повышаться
Приморский край Копірайт зображення Смитюк Юрий
Image caption Несколько населенных пунктов оказались отрезанными от внешнего мира
Приморский край Копірайт зображення TASS
Image caption Детей из школ, попавших в зону действия ЧС, к новому учебному году перераспределят в другие школы

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