Киев: водителю, сбившему двух детей, сообщили о подозрении
Прокуратура города Киева сообщила о подозрении водителю, сбившему двух девочек, одну из которых - насмерть, отмечает пресс-служба ведомства.
"После столкновения 32-летний мужчина пытался скрыться с места преступления, однако был задержан свидетелями аварии, а впоследствии и правоохранительными органами", - отметили в прокуратуре.
В ведомстве отметили, что в крови мужчины было 2,23 промилле алкоголя.
• В Киеве нетрезвый водитель сбил двух детей
В воскресенье полиция города сообщила, что в Киеве нетрезвый водитель сбил двух детей в Дарницком районе на улице Садовой.
Восьмилетняя девочка от полученных травм скончалась, а 11-летняя - попала в больницу с переломами бедра и ключицы.
Полиция говорит, что водитель Chevrolet не справился с управлением и выехал на обочину, где сбил детей.
Подозреваемый - 32-летний уроженец Луганской области, говорит полиция.
Дело возбудили по статье, санкция которой предусматривает до восьми лет тюрьмы.