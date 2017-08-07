Киев: водителю, сбившему двух детей, сообщили о подозрении

Копірайт зображення www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua Image caption Восьмилетняя девочка от полученных травм скончалась, а 11-летняя - попала в больницу с переломами бедра и ключицы

Прокуратура города Киева сообщила о подозрении водителю, сбившему двух девочек, одну из которых - насмерть, отмечает пресс-служба ведомства.

"После столкновения 32-летний мужчина пытался скрыться с места преступления, однако был задержан свидетелями аварии, а впоследствии и правоохранительными органами", - отметили в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что в крови мужчины было 2,23 промилле алкоголя.

• В Киеве нетрезвый водитель сбил двух детей

В воскресенье полиция города сообщила, что в Киеве нетрезвый водитель сбил двух детей в Дарницком районе на улице Садовой.

Восьмилетняя девочка от полученных травм скончалась, а 11-летняя - попала в больницу с переломами бедра и ключицы.

Полиция говорит, что водитель Chevrolet не справился с управлением и выехал на обочину, где сбил детей.

Подозреваемый - 32-летний уроженец Луганской области, говорит полиция.

Дело возбудили по статье, санкция которой предусматривает до восьми лет тюрьмы.