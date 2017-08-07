Эмодзи помогают распознавать эмоции и сарказм

Копірайт зображення Getty Images Image caption Исследователи отмечают, что эмодзи помогают понять скрытый смысл сообщений

Исследователи использовали 1,2 млрд твитов с минимум одним из 64 самых популярных эмодзи, чтобы разработать DeepMoji.

Алгоритм сначала распознает, какие эмодзи могли бы быть использованы, чтобы передать содержание сообщения, и понимает сарказм. Это позволяет программе распознавать язык ненависти быстрее, чем это может сделать человек.

Его можно также использовать, чтобы определить, как люди относятся к различным брендам.

"Эмодзи помогают нам контекстуализировать то, что мы пишем, поскольку мы не можем использовать интонацию и язык тела онлайн", - пояснил профессор Ияд Рахван журналу MIT Technology Review.

Профессор Ияд Рахван вместе с выпускником Бьярке Фельбо разработали вебсайт, на котором все желающие могут помочь исследованию. Нужно только прислать собственное сообщение и прокомментировать, с какими эмоциями оно написано.

Исследователи также планируют раскрыть код алгоритма, которым они пользуются, чтобы его могли использовать другие исследователи.