КНДР обещает ответные меры против США из-за санкций

Копірайт зображення AFP Image caption Посол США в ООН Никки Хейли и посол Великобритании Мэтью Рикрофт во время голосования за усиление санкций в отношении Северной Кореи

Северная Корея пообещала отреагировать и заставить "США заплатить" за новые санкции ООН.

Санкции, которые единогласно приняла ООН в субботу, были "жестоким нарушением суверенитета", сообщает официальное информационное агентство Северной Кореи ЦТАК.

В свою очередь, Южная Корея говорит, что Северная отвергла предложение возобновить переговоры, заявив, что они неискренние.

Решение Совета Безопасности ООН приняли после повторных ракетных испытаний КНДР, усиливших напряженность на полуострове.

Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал Китай, на который приходится 90% северокорейской внешней торговли, давить на Пхеньян.

Из-за новых санкций Северная Корея потеряет почти 1 млрд долларов ежегодных экспортных доходов, а это - треть ее бюджета.

В своем первом большом заявлении в понедельник Северная Корея настаивала на том, что она будет продолжать развивать свою "программу ядерного вооружения".

В Пхеньяне также заявили, что "не выдвинут самооборону и ядерное сдерживание на стол переговоров", пока будут сталкиваться с угрозами со стороны США.

Суровые санкции

Санкции против КНДР - самые суровые штрафные меры в отношении страны в современной истории. Так прокомментировала санкции постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

Резолюция предусматривает запрет на импорт из КНДР железной руды, свинца, угля и морепродуктов, заморозку счетов Банка внешней торговли КНДР, а также запрет для северокорейских морских судов входить в порты.

Страны-члены ООН будут обязаны не повышать число работников из Северной Кореи на своей территории, не создавать новые совместные предприятия с КНДР и не расширять уже существующие. Резолюция также предусматривает санкции против лиц, связанных с северокорейской ядерной программой.

• Совбез ООН расширил санкции против КНДР

• КНДР провела очередное испытание баллистической ракеты

КНДР провела два запуска баллистических ракет в июле, заявив, что они могут достичь территории США.

Копірайт зображення Reuters Image caption Власть КНДР говорит, что ракеты могут поразить всю территорию США

Эксперты говорят, что большинство северокорейских ракет имеют крайне низкую точность и не могут попасть в цель.

Межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) могут выходить за пределы атмосферы Земли. Использование крутых траекторий с большими высотами позволяет Северной Корее избегать пролета ракет над соседними странами.

Несмотря на продолжающиеся испытания, некоторые эксперты считают, что у Северной Кореи пока нет возможности минимизировать ядерную боеголовку до размера, который позволил бы монтировать ее на ракету большой дальности, а также обеспечивать ее надежную доставку к цели.

Другие однако считают, что, судя по тому, как идут дела, Пхеньян может решить эти проблемы и в течение 5-10 лет создать ядерное оружие, способное ударить по США.