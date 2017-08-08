АТО: за сутки один погибший и двое раненых

Копірайт зображення Прес-центр штабу АТО / Facebook

За минувшие сутки на Донбассе было зафиксировано 18 нарушений режима перемирия, один украинский военный погиб, еще двое были ранены, сообщил пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"По сравнению с предыдущими днями количество обстрелов наших позиций существенно не уменьшилось, а противник продолжает активно применять вооружение, запрещенное мирными договоренностями", - отмечают в штабе АТО.

В частности, практически всю ночь продолжалось огневое противостояние в районе Авдеевки и шахты Бутовка.

На луганском направлении боевики обстреляли украинские позиции неподалеку Крымского и Трехизбенки. А около 22 часов открыли огонь по опорным пунктам бойцов ВСУ в районе Новотошковского, добавили в штабе.

В самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" заявляют об обстрелах со стороны украинских военных.