В Индии уволили полицейских за фальшивое восхождение на Эверест

В Индии уволили с работы двух полицейских, которые соврали, что стали первыми индийскими супругами, которые поднялись на Эверест.

В прошлом году Денеш и Таракшвари Ратод заявили, что успешно покорили вершину высотой 8 850 метров.

Однако 7 августа полиция штата Махараштра заявила, что пара "подменила фотографии", чтобы продемонстрировать свое якобы успешное восхождение.

Расследование начали после того, как заявлением пары заинтересовались альпинисты.

Пока неизвестно, повлечет ли этот проступок какое-либо дополнительное наказание.

В прошлом году непальское правительство уже запретило семейной паре заниматься альпинизмом в стране 10 лет по тому же обвинению.

Копірайт зображення Makalu Adventure

Супруги Ратод заявили журналистам, что их фотографии являются подлинными. Но впоследствии альпинист Сатьяруп Сидханта из города Бангалор, что на юге Индии, рассказал медиа, что эти фото на самом деле принадлежат ему.

Подозрения возросли еще больше из-за странного временного промежутка между датой, когда пара якобы достигла вершины, и временем их пресс-конференции.

Кроме того, на фотографиях во время одного и того же подъема они были по-разному одеты.