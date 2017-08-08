В Кировоградской области в пруду нашли тела четырех человек

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В Кировоградской области в местном водоеме обнаружили тела четырех человек, в том числе двух детей, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям области.

Во вторник утром спасатели получили сообщение, что, вероятно, в пруду поселка Добровеличковка утонуло четыре человека: бабушка, ее сожитель и двое несовершеннолетних детей, говорится в сообщении.

В конечном итоге в пруду были найдены тела мужчины и женщины, а также детей семи и девяти лет.

О подробностях трагедии не сообщается.

По факту происшествия ведется расследование.