В Кировоградской области в пруду нашли тела четырех человек
В Кировоградской области в местном водоеме обнаружили тела четырех человек, в том числе двух детей, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям области.
Во вторник утром спасатели получили сообщение, что, вероятно, в пруду поселка Добровеличковка утонуло четыре человека: бабушка, ее сожитель и двое несовершеннолетних детей, говорится в сообщении.
В конечном итоге в пруду были найдены тела мужчины и женщины, а также детей семи и девяти лет.
О подробностях трагедии не сообщается.
По факту происшествия ведется расследование.