Британскую модель похитили и пытались продать в сексуальное рабство

Модель из Великобритании, прибывшая в Милан на фотосессию, была похищена с целью продажи через аукцион в сексуальное рабство, сообщил адвокат девушки.

Агент девушки получил выгодное предложение, в котором говорилось о необходимости пройти кастинг и заключить контракт. Когда 20-летняя Хлое Эйлинг пришла по указанному адресу и зашла в помещение, ее схватил мужчина в перчатках, а его подельник сделал ей какую-то инъекцию, после чего она потеряла сознание.

Итальянская полиция говорит, что похитители девушки представились членами преступной группировки "Чepнaя cмepть".

По сообщениям, пленницу хотели продать на онлайн-аукционе за 230 тыс. фунтов.

В течение 6 дней девушку держали в доме, расположенном в деревне неподалеку от Турина.

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Фото подозреваемого Лукаша Хербы, опубликованное итальянской полицией

Однако планы похитителей изменились, когда они узнали, что Хлое - молодая мать, что противоречило установленным группировкой правилам. Девушку отправили в британское консульство в Милане.

По подозрению в похищении был арестован 30-летний гражданин Польши Лукаш Херба.