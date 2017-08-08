Укртрансгаз возглавит менеджер из Польши Станчак

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Наблюдательный совет "Нафтогаза Украины" согласовал избрание поляка Павла Юзефа Станчака на должность президента ПАО "Укртрансгаз".

Сейчас Станчак работает техническим директором - членом правления PGNiG Technologie S.A. и отвечает за проектирование и строительство новых газопроводов.

В марте правление "Нафтогаза" проголосовало за отставку президента "Укртрансгаза" Игоря Прокопива.

Компания "Укртрансгаз" - это оператор газотранспортной системы Украины. Ее владельцем является "Нафтогаз".