Укртрансгаз возглавит менеджер из Польши Станчак
- 8 августа 2017
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Наблюдательный совет "Нафтогаза Украины" согласовал избрание поляка Павла Юзефа Станчака на должность президента ПАО "Укртрансгаз".
Сейчас Станчак работает техническим директором - членом правления PGNiG Technologie S.A. и отвечает за проектирование и строительство новых газопроводов.
В марте правление "Нафтогаза" проголосовало за отставку президента "Укртрансгаза" Игоря Прокопива.
Компания "Укртрансгаз" - это оператор газотранспортной системы Украины. Ее владельцем является "Нафтогаз".