"Укрпочта" заявила о масштабной кибератаке на свой сайт
Компания "Укрпочта" сообщила, что ее сайт уже второй день подряд подвергается кибератаке, которая больше нацелена на сервис отслеживания.
Во время первой волны атаки, которая началась в понедельник утром, ИТ-служба "Укрпочты" смогла нормализовать ситуацию, добавляют в компании.
"Однако сегодня хакеры вновь активизировались. В результате таких действий и сайт, и сервисы работают с перебоями или медленно", сообщила пресс-служба "Укрпочты".
Там также отметили, что делают "все возможное", чтобы решить ситуацию.
В конце июня в Украине произошла масштабная кибератака, которая парализовала сети многих украинских компаний и органов власти.