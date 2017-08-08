"Укрпочта" заявила о масштабной кибератаке на свой сайт

Копірайт зображення УНІАН

Компания "Укрпочта" сообщила, что ее сайт уже второй день подряд подвергается кибератаке, которая больше нацелена на сервис отслеживания.

Во время первой волны атаки, которая началась в понедельник утром, ИТ-служба "Укрпочты" смогла нормализовать ситуацию, добавляют в компании.

"Однако сегодня хакеры вновь активизировались. В результате таких действий и сайт, и сервисы работают с перебоями или медленно", сообщила пресс-служба "Укрпочты".

Там также отметили, что делают "все возможное", чтобы решить ситуацию.

В конце июня в Украине произошла масштабная кибератака, которая парализовала сети многих украинских компаний и органов власти.