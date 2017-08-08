Певица Шинейд О'Коннор расстрогала сеть словами о суициде

Копірайт зображення Sinead O'Connor

Ирландская певица и автор песен Шинейд О'Коннор обнародовала на своей странице в Facebook эмоциональное видеообращение, которое взволновало ее коллег и поклонников.

В 12-минутном видео она говорит, что живет в одиночестве в мотеле в Нью-Джерси, ее посещают мысли о самоубийстве, и в ее жизни нет никого, кроме психотерапевта.

Женщина рассказывает, что в течение последних двух лет ее жизнь вращалась вокруг мысли, как бы ей не умереть, и что "это - не жизнь". Но она говорит, что хочет жить ради своих детей.

"Психическое заболевание - это как наркотики, оно не считается с тем, кто ты есть", - говорит певица со слезами.

"В моей жизни нет абсолютно никого, кроме моего врача, моего психиатра - милейший человек, который говорит, что я его герой - собственно, это единственное, что держит меня в живых", - добавляет она.

Шинейд О'Коннор попросила свою семью приехать к ней, и добавляет, что она - лишь одна из миллионов людей, которые борются с психическими заболеваниями.

Она также настоятельно призывает людей, которые имеют родственников с психическими заболеваниями, заботиться о них.

В 2003 году певице диагностировали биполярное расстройство, но позже она заявила, что ей поставили неправильный диагноз, и что на самом деле она страдала от депрессии и посттравматического стрессового расстройства.

Больше всего она известна исполнением песни Nothing Compares 2 U, написанной Принсом.