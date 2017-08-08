Гройсман обещает, что брак можно будет зарегистрировать через интернет

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До конца этого года государственное агентство по вопросам электронного управления планирует запустить онлайн-сервис по регистрации браков и ребенка. Об этом сообщила пресс-служба премьера Владимира Гройсмана.

"Внедрение электронных услуг - один из приоритетов правительства", - заверил премьер.

Гройсман также напомнил, что сейчас в Украине с весны этого года работает ряд электронных услуг по регистрации предпринимательства - например, возможность зарегистрировать ФЛП.

Он добавил, что введению электронных услуг способствует распространение средств электронной идентификации среди украинцев, в частности, цифровой электронной подписи - премьер посоветовал "всем украинцам, которые еще не имеют ЭЦП (электронная цифровая подпись. - Ред.), оформлять ее" .

Летом 2016 года в Украине заработал пилотный проект "Брак за сутки", который предлагает парам жениться в течение 24 часов, тогда как по обычной процедуре между подачей заявления и регистрацией брака должно пройти не менее месяца.

По словам министра юстиции Павла Петренко, за почти год функционирования сервиса им воспользовались 8,5 тыс. пар.‎