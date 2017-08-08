НАБУ задержало 6 человек по подозрению в растрате средств проекта "Стена"

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Детективы Национального антикоррупционного бюро вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой задержали шесть человек в рамках дела о растрате государственных средств, выделенных на проект "Стена" на российско-украинской границе.

В НАБУ сообщают, что задержанные - должностные лица Государственной пограничной службы и работники предприятий-подрядчиков, нанятых для технического обустройства участка украинско-российской границы, прилегающего к районам проведения АТО на востоке Украины.

Их подозревают в растрате и завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением и нецелевом использовании бюджетных средств.

НАБУ и САП также проводят обыски в Киеве, Киевской области, Чернигове и Харькове.

В бюро отмечают, что также стоит вопрос о задержании и других лиц.

Там напомнили, что расследование о растрате государственных средств, выделенных на проект "Стена", ведется с марта 2016 года. По версии следствия, государству был нанесен ущерб в размере более 16 млн грн.

В рамках расследования детективы работали с экспертами, сравнивая объемы выполненных работ непосредственно на границе с данными, содержащимися в актах приема-передачи выполненных работ.

Проект "Стена" был основан в 2014 году и имел целью обустройство границы с Россией. Реализовать его планировали за четыре года, а его стоимость оценивалась в восемь миллиардов гривен.

В Государственной пограничной службе обвинения в нецелевых растратах средств отрицают.‎