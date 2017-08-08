"Укрзализныця" извинилась за некачественный ремонт кондиционеров в вагонах

Копірайт зображення UNIAN Image caption "Укрзализныця" обещает расследовать все жалобы пассажиров на ненадлежащие условия в вагонах поездов

‎"Укрзализныця" заявила, что разрывает контракт с компанией, ответственной за ремонт пассажирских поездов - "Днепровагонремстрой" - из-за некачественного ремонта кондиционеров в вагонах.‎

‎"ПАО "Укрзализныця" извиняется перед пассажирами за ненадлежащие условия путешествия и обещает позаботиться о том, чтобы подобные случаи не повторялись", - заявили в госкомпании и пообещали, что железнодорожники и в дальнейшем будут расследовать все обращения пассажиров, "в том числе относительно несоблюдения температурного режима в поездах".

В частности, к расторжению соглашения с "Днепровагонремстрой" привела жалоба вице-премьер-министра Иванны Климпуш-Цинцадзе: чиновница ранее написала в своем Facebook, что во время путешествия из Херсона в Киев 6-7 августа в ее вагоне не работала система кондиционирования воздуха.

После расследования жалобы в "Укрзализныце" пришли к выводу, что в вагоне, в котором ехала вице-премьер, не работал кондиционер - это произошло из-за "неудовлетворительной работы" ремонтников из "Днепровагонремстрой".

Причем ремонтные работы в этом вагоне велись всего за несколько дней до того, как в нем путешествовала Климпуш-Цинцадзе - 1-3 августа 2017 года.

"К сожалению, система кондиционирования вышла из строя уже во время первого рейса: произошла утечка хладагента из системы кондиционирования воздуха", - сообщили итоги расследования в "Укрзализныце".

Кроме того, по итогам расследования госперевозчик также решил уволить начальника, его заместителя и главного инженера пассажирского вагонного депо Киев-Пассажирский.‎