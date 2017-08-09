Кабмин повысил минимальные цены на водку

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Правительство Украины повысило минимальные розничные цены на водку на 14%, то есть почти на 10 грн за 0,5 литра.

Такое постановление Кабинет Министров принял на заседании в среду.

Таким образом, минимальная цена на поллитровую бутылку водки вырастет до 79,6 грн.

Кроме того, минимальные цены на вина будут повышены на 12% - до 37 грн за бутылку в 0,7 литра, на крепленые вина и вермуты - на 7% до 45 грн, а на шампанское - на 13,3%, до 79,19 грн.

Постановление вступит в силу с даты его опубликования.