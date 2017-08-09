Кабмин запускает процедуру продажи лицензий 4G

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Кабинет Министров Украины на заседании в среду принял решение о начале процедуры продажи лицензий связи 4G, сообщила пресс-служба правительства.

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал, что конкурс по продаже лицензий "пройдет максимально прозрачно".

"Мы рассчитываем, что публичная продажа позволит привлечь средства в бюджет, но самое главное - будет создана современная инфраструктура, которая будет развивать национальную экономику", - цитирует Владимира Гройсмана пресс-служба Кабмина.

Указ о внедрении технологии 4G в Украине президент Петр Порошенко подписал еще в июле 2015 года.

Согласно указу, технологию 4G должны ввести в 2017 году.