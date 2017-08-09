Во вторник боевики 19 раз обстреляли украинские позиции, сообщил штаб АТО

Копірайт зображення AFP Image caption Боевики на Донбассе не прекращают обстрелов, сообщили в штабе АТО

В пресс-центре АТО заявили об эскалации противостояния в зоне конфликта.

Трое украинских военных погибли, еще восемь получили ранения, один - боевую травму.

По словам штаба, после 18 часов боевики активизировали обстрелы позиций сил АТО с использованием запрещенного вооружения.

Наиболее сложной обстановка была на приморском направлении. Один украинский защитник погиб в результате вражеской провокации с применением гранатометов и стрелкового оружия возле Водяного.

Накануне пресс-центр также сообщил, что в районе Марьинки вышло из строя одно из вооружений украинских военных, в результате два бойца погибли, пятеро получили ранения.

"В ходе вооруженного противостояния одно из наших вооружений вышло из строя и разорвалось", - сообщили в штабе АТО.

На Донецком направлении напряженная ситуация сложилась в окрестностях Авдеевки и на шахте Бутовка, говорят силовики.

Всего за минувшие сутки боевики 28 раз нарушили перемирие.