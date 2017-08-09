"Реал" во второй раз подряд завоевал Суперкубок УЕФА

Копірайт зображення Getty Images Image caption С 10 голами в 2017 году Иско - лучший бомбардир среди полузащитников Ла Лиги

Испанский "Реал" без труда одолел английский "Манчестер Юнайтед" на 30-градусной жаре в Скопье и стал первым с 1990 года клубом, завоевавшим Суперкубок УЕФА два года подряд.

Королевский клуб доминировал на поле. Каземиро открыл счет на 24-й минуте, замкнув длинный пас Дани Карвахаля, а в начале второго тайма Иско хладнокровно обыграл вратаря после изящной комбинации с Гаретом Бейлом, который в этот вечер вышел на поле в стартовом составе вместо Криштиану Роналду.

Подопечные Жозе Моуринью редко угрожали воротам команды Зинедина Зидана и сумели отыграть лишь один мяч усилиями Ромелу Лукаку, купленного месяц назад у "Эвертона" почти за $100 млн.

Из-за жары в македонской столице судья дважды останавливал матч, как того требуют новые правила УЕФА.

Копірайт зображення Reuters Image caption Роналду вышел на замену на 84-й минуте и едва не забил в добавленное время

"Реал" контролировал игру, и "МЮ" пришлось довольствоваться 39% владения мячом и одним ударом в створ ворот.

Во втором тайме Моуринью попытался растянуть оборону "Реала", выпустив быстрого Маркуса Рашфорда, однако даже после летних покупок на $200 млн его команде не хватило класса противостоять испанскому клубу, который Моуринью тренировал в 2010-2013 годах.

"Я думаю, мы неплохо выступили. Мы проиграли 2-1, результат очень зыбкий, и если бы гол [Иско] из офсайда не засчитали, было бы 1-1 и дополнительное время", - пожаловался Моуринью на послематчевой пресс-конференции.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Моуринью наставляет игроков в одном из тайм-аутов

Бейл вновь в игре

Перед матчем португальский тренер сказал, что хотел бы купить Бейла, если испанцы согласятся продать его. Он добавил, что выход валлийского форварда в стартовом составе будет означать, что Бейл остается в Мадриде.

И Зидан выпустил Бейла вместо Роналду.

У этого, однако, может быть и другое объяснение: четырехкратный обладатель "Золотого мяча" лишь недавно вернулся к тренировкам, поскольку ему разрешили отдохнуть подольше после выступлений за сборную Португалии на летнем Кубке конфедераций в России.

Бейл утверждает, что не хочет переезжать, однако 28-летний нападающий выглядел блекло в прошлом сезоне, отмеченном победами "Реала" в испанском и европейском чемпионатах.

Копірайт зображення Reuters Image caption Бейл перешел в "Реал" из "Тоттенхэма" за рекордные 85 млн фунтов в 2013 году

Позиция Бейла в нападении "сливочных" может оказаться под угрозой, если "Реалу" удастся купить у "Монако" перспективного французского форварда Килиана Мбаппе.

У "Юнайтед" почти не было шансов

Испанские клубы выиграли восемь из девяти последних Суперкубков УЕФА.

"Реал" выигрывал его четыре раза. Только у "Милана" и "Барселоны" больше - по пять.

Моуринью ни разу не выигрывал у "Реала": в пяти матчах - четыре поражения и одна ничья.

Моуринью стал первым тренером, трижды упустившим Суперкубок. Он проигрывал с "Челси" в 2013 и с "Порту" в 2003 годах.

Последний раз Суперкубок доставался победителю Лиги Европы в 2012 году, когда мадридский "Атлетико" одолел "Челси" 4-1.

Что дальше?

После провального прошлого сезона в Английской премьер-лиге, шестого места и отставания в 24 очка от чемпиона, бывшей команды Моуринью лондонского "Челси", "Юнайтед" начинает новый сезон домашним матчем против "Вест Хэма" в ближайшее воскресенье.

В тот же день "Реалу" предстоит еще одна битва за суперкубок - на этот раз испанский.

Первый из двух матчей с извечным соперником - "Барселоной" мадридцы проведут на стадионе каталонцев "Камп Ноу".