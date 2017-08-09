Под Парижем автомобиль врезался в толпу военных: есть раненые
В одном из пригородов Парижа, Леваллуа-Перре, расположенном на северо-западе французской столицы, в толпу военнослужащих врезался автомобиль BMW.
По сообщениям очевидцев, ранены шесть человек, из которых двое - тяжело.
Полиция подтверждает эти данные, однако подчеркивает, что угрозы для жизни пострадавших нет.
Водителю, совершившему наезд на военнослужащих, удалось скрыться с места происшествия, сейчас ведутся его поиски.
По словам главы районной управы, это "вне всяких сомнений было сознательное нападение", а не несчастный случай.