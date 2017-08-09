Под Парижем автомобиль врезался в толпу военных: есть раненые

В одном из пригородов Парижа, Леваллуа-Перре, расположенном на северо-западе французской столицы, в толпу военнослужащих врезался автомобиль BMW.

По сообщениям очевидцев, ранены шесть человек, из которых двое - тяжело.

Полиция подтверждает эти данные, однако подчеркивает, что угрозы для жизни пострадавших нет.

Водителю, совершившему наезд на военнослужащих, удалось скрыться с места происшествия, сейчас ведутся его поиски.

По словам главы районной управы, это "вне всяких сомнений было сознательное нападение", а не несчастный случай.