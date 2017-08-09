"Страна.ua" сообщила об очередном обыске в редакции и у журналистов

Копірайт зображення strana.ua Image caption В издании говорят, что обыски также проводятся и по месту жительства двух его журналистов

В офисном помещении редакции интернет-издания "Страна.ua", а также по месту жительства двух журналистов во вторник проводится обыск, сообщается на официальном сайте издания.

"В офисе "Страны" только что начался обыск. Кроме того, сотрудники СБУ ворвались в квартиры двух журналистов издания. Разрешение на обыск выдал Печерский райсуд Киева", - говорится в сообщении.

В постановлениисуда говорится, что обыск идет по делу о "разглашении государственной тайны". В издании отмечают, что это новое дело и утверждают, что оно сфабриковано.

"Это уже второй обыск в редакции "Страны" за лето - первый произошел 22 июня", - напоминают в издании.

Ранее СБУ заявила, что на флешке, изъятой у главного редактора "Страна.ua" Игоря Гужвы, была обнаружена секретная информация Министерства обороны.

Сам Гужва заявил, что таким образом против него "пытаются сфабриковать очередное дело".

В июне Игорь Гужва был задержан по обвинению в вымогательстве и получении взятки за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика.

Суд избрал для него меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога, который впоследствии внесли, и Гужва вышел из СИЗО.