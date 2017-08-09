Бальчун подал в отставку с поста главы "Укрзализныци" - Гройсман

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Глава "Укрзализныци" Войцех Бальчун подал в отставку.

Об этом сообщил на заседании правительства премьер Владимир Гройсман.

"Причина подачи заявления об увольнении - личные обстоятельства Бальчуна", - сказал он.

По словам премьера, правительство планирует рассмотреть заявление в среду.

Также стало известно, что временно исполняющим обязанности руководителя "Укрзализныци" станет первый заместитель министра инфраструктуры, глава набсовета УЗ Евгений Кравцов. А кабмин объявит конкурс на поиск нового топ-менеджера предприятия.

В последнее время работу руководителя "Укрзализныци" остро критиковал министр инфраструктуры Владимир Омелян. Он, в частности, обвинил его в провале реформы железной дороги.

В свою очередь польский менеджер указывал на свои достижения. По его словам, за период его руководства компания улучшила экономические показатели и запустила новые пассажирские сообщения.