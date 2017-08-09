В Финляндии ищут "пропавших украинцев"

Копірайт зображення EPA Image caption СМИ сообщают, что украинцы приехали в Финляндию на сезонные работы

Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию об исчезновении группы украинцев, которая приехала на сезонную работу в Финляндию.

"Консул Украины в Финляндии проверяет распространенную в СМИ информацию о местонахождении группы украинских граждан, которые находятся на сезонных работах в этой стране", - цитирует агентство "Украинские Новости" представителя департамента консульской службы МИД Василия Кирилича.

Ранее финские СМИ сообщили, что группа сезонных рабочих из 37 украинцев и 3 эстонцев исчезла в районе городка Тууповаара в Финляндии.

Работники, якобы, приехали для сбора ягод.

В то же время посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров предположил, что работники не исчезли, а просто нашли другую работу.

"Не "исчезли". По опыту: нашли другую работу. На контакте с полицией", - написал он в Twitter.