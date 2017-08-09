Россия временно перекрыла движение через Керченский пролив

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9 августа власти России запретили движение всех кораблей и судов через Керченский пролив в связи со строительством моста.

Об этом сказано в распоряжении капитана морского порта Керчь во исполнение приказа министерства транспорта РФ.

Запрет не касается российских военных кораблей, судов органов безопасности РФ и участников строительства моста.

Перекрытие движения аргументировали "безопасностью мореплавания при проведении морских операций по строительству транспортного перехода через Керченский пролив".

В министерстве инфраструктуры Украины заявили, что подсчитывают убытки Мариупольского и Бердянского портов на Азовском море.

"Министерство юстиции в пределах судебных исков против России указывает на проблему перекрытия Керченского канала и введение ограничений по хождению судов. Сейчас готовится иск и считаются убытки Мариупольского и Бердянского торговых портов", - заявил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Строительство моста

Многие промышленные предприятия Донбасса совершают свою внешнеэкономическую деятельность через Мариупольский морской порт.

Проект приказа министерства транспорта РФ по перекрытию судоходного канала из-за строительства моста появился еще в июне.

Украина и большинство стран мира не признают аннексию Крыма Россией. До 2014 года Украина контролировала судоходную часть Керченского пролива.

После аннексии весной 2014 года Россия начала строительство моста через Керченский пролив, что также, по мнению Киева, является незаконным.

Во время последней прямой линии с россиянами президент России Владимир Путин пообещал завершить строительство моста до 2019 года.