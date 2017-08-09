В Ивано-Франковской области поезд столкнулся с автомобилем: четверо погибших

Копірайт зображення ГУ Нацполіції в Івано-Франківській області

В Ивано-Франковской области пассажирский поезд столкнулся с автомобилем. Смертельные травмы в результате столкновения получили четверо, в том числе двое детей, сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Авария произошла в среду утром на нерегулируемом переезде в поселке Большовцы Галицкого района.

Пассажирский поезд Киев-Ворохта столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ, говорится в сообщении.

"Страшная трагедия унесла жизни супругов, их сына и дочери", - сообщили в полиции области.

По факту аварии начато расследование по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения.