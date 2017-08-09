Треть мужчин "связывают свои психические проблемы с работой"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Женщины считают личную жизнь и работу одинаково стрессовыми

Мужчины чаще, чем женщины, страдают от различных проблем психического характера, вызванных работой, и реже обращаются за помощью, заявили в британской благотворительной организации Mind.

Они опросили 15 тысяч работающих людей и обнаружили, что 1 763 из них имели проблемы с психическим здоровьем.

Треть мужчин объяснили свое состояние проблемами на работе. 14% сказали, что причина их психических проблем находится в не связанной с работой плоскости.

В то же время опрошенные женщины считают, что и работа, и внешние проблемы в равной степени сопровождаются возрастанием стресса.

Специалисты советуют и работникам, и руководителям обоих полов найти способ открыто говорить о своих проблемах.

Организация Mind опросила сотрудников 30-ти компаний, в том числе таких крупных фирм, как Deloitte, HMRC, Jaguar Land Rover и PepsiCo.

Ее представители выявили следующие факторы:

Мужчины менее склонны обращаться за помощью или брать выходной: только 29% представителей сильного пола брали отгулы из-за психических проблем в то время, как у женщин этот показатель составил 43%.

Только треть мужчин ощущают, что их корпоративная культура позволяет открыто говорить о проблемах психического характера.

Мужчины более склонны предпринимать попытки решать проблемы самостоятельно.

Либо справляться с ними с помощью таких средств, как телевизор, физические упражнения или алкоголь.

Эндрю Ормерод рассказал в программе BBC's Today programme о том, как его проблемы обострились из-за работы.

"Я подвергал себя большому стрессу. Я брался за огромное количество проектов, работал допоздна, работал по выходным".

Image caption Эндрю Ормерод говорит, что научился работать так, чтобы не навредить здоровью

"В конечном итоге мой организм дал сбой, и мне потребовался длительный реабилитационный период", - рассказывает мужчина.

Эндрю Ормерод говорит, что его работодатель был готов его поддержать, а сам он даже не думал, что можно работать в другом режиме.

Теперь он работает на условиях неполного рабочего дня и считает, что это идет ему на пользу.

"Я люблю работать, мне нравится хорошо выполнять свою работу. Однако я должен был научиться работать так, чтобы не навредить здоровью", - добавляет Ормерод