Киев: ГСЧС сняла со столба мужчину в состоянии наркотического опьянения

Копірайт зображення UNIAN

В Киеве на проспекте Победы полицейские ночью обнаружили на столбе мужчину в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщили в ГСЧС Киева.

"8 августа в 23:57 поступило сообщение от службы 102 о том, что у проезжей части дороги по проспекту Победы, 67, на столбе находится человек в состоянии наркотического опьянения".

Сообщается, что спасатели снимали его с конструкции при помощи трехколенной лестницы.