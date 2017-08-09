Киев: ГСЧС сняла со столба мужчину в состоянии наркотического опьянения
- 9 августа 2017
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В Киеве на проспекте Победы полицейские ночью обнаружили на столбе мужчину в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщили в ГСЧС Киева.
"8 августа в 23:57 поступило сообщение от службы 102 о том, что у проезжей части дороги по проспекту Победы, 67, на столбе находится человек в состоянии наркотического опьянения".
Сообщается, что спасатели снимали его с конструкции при помощи трехколенной лестницы.