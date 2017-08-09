Проект "Стена": прокуратура назвала задержанных чиновников
Председатель Специализированного антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил имена чиновников, задержанных в рамках дела о растрате государственных средств, выделенных на проект "Стена" на российско-украинской границе.
Этих чиновников подозревают в хищении более 16 млн грн, сказал Холодницкий во время брифинга.
По его словам, были задержаны, в частности, "Александр Атаманюк, начальник управления строительства департамента ресурсного обеспечения администрации Госпогранслужбы, Владимир Целко, бывший начальник первого отдельного отдела капитального строительства Госпогранслужбы, Вячеслав Майданович, офицер производственно-технического отделения, который осуществлял технический надзор".
Задержали также директоров некоторых фирм, которые проводили работы, и одного из посредников, который "был координатором между субъектами хозяйствования" и служащими Госпогранслужбы.
Всего было задержано семь человек, отметил председатель САП.
По словам Холодницкого, в среду должны объявить подозрение всем задержанным.
Антикоррупционная прокуратура будет настаивать на мере пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога, добавил он.
Как отметили накануне в НАБУ, расследование о растрате государственных средств, выделенных на проект "Стена", ведется с марта 2016 года.
Проект "Стена" был основан в 2014 году и имел целью обустройство границы с Россией. Реализовать его планировали за четыре года, а его стоимость оценивалась в 8 млрд гривен.
В Государственной пограничной службе обвинения в нецелевых растратах средств отрицают.