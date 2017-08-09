Суд в Крыму огласит приговор Ахтему Чийгозу 11 сентября - адвокат

Копірайт зображення UNIAN Image caption Председатель Меджлиса Рефат Чубаров (слева) и Ахтем Чийгоз (справа)

Суд в аннексированном Крыму планирует объявить "приговор" по делу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза 11 сентября. Об этом сообщил адвокат Чийгоза Николай Полозов в Facebook.

"Сегодня в суде по делу Ахтема Чийгоза завершились прения сторон, в которых выступили защитники Ахтема Чийгоза и он сам. После этого он выступил с последним словом. Оглашение приговора состоится 11 сентября", - написал он.

Заместителю председателя Меджлиса инкриминируют участие в "массовых беспорядках" возле здания Верховного Совета Крыма в Симферополе в феврале 2014 года.

Адвокат также обнародовал последнее слово Ахтема Чийгоза в суде на своей странице в Facebook.

"Что бы я ни делал, как бы мне сейчас ни было трудно, и не зная, выйду я вообще живым, еще больше я боюсь того, что мои действия, мысли и высказывания могут опорочить меня как человека, как крымского татарина, и моему народу будет стыдно за доверие и избрание меня в Меджлис крымскотатарского народа", - цитирует адвокат Чийгоза.

Также заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа считает, что "зная все истинные намерения заказчиков этого процесса, ни о какой объективности и самостоятельность суда говорить не стоит".