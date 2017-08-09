В ГСЧС рассказали, каким областям грозят пожары

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По данным Украинского гидрометцентра, до конца недели в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях будет наблюдаться чрезвычайная пожарная опасность 5 класса. Об этом сообщили в ГСЧС Украины на Facebook.

"ГСЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновение пожаров в экосистемах!", - подчеркнули спасатели.

В ближайшие сутки в Украине прогнозируют сухую и жаркую погоду, без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

10 августа в большинстве областей Украины ожидают днем 25-30°, в южной части и на Закарпатье ночью 17-22°, днем 31-34°.

В Киеве без осадков, температура ночью 13-15°, днем 27-29°.