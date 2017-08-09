"Пропавшие" в Финляндии украинцы нашлись - посольство

Копірайт зображення AFP/HEIKKI SAUKKOMAA Image caption Ранее СМИ в Финляндии сообщали, что работники из Украины исчезли

Группу украинцев, считавшихся пропавшими в Финляндии, нашли. Об этом сообщил чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров.

Как говорится в комментарии для ВВС Украина, дипломат лично вышел на связь с одним из 37 представителей группы.

"Установлено, что действительно группа украинцев не смогла найти работу в Финляндии. После их контактов им удалось найти другую работу в Финляндии", - сказал Олефиров.

Он добавил, что 20 украинцев сейчас находятся в другом городе на севере Финляндии. Остальные решили вернуться в Украину.

По словам людей, которые находятся с гражданами Украины, они чувствуют себя хорошо и "удивлены реакцией финских, украинских и эстонских СМИ", также рассказали в посольстве Украины в Финляндии.

Сейчас там пытаются налажить связь с другими членами группы.

Ранее МИД Украины начало проверку информации финских СМИ, которые сообщили, что группа сезонных рабочих из 37 украинцев и 3 эстонцев исчезла в районе городка Тууповаара в Финляндии.

Работники, якобы, приехали собирать ягоды.

В то же время посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров предположил, что работники не исчезли, а просто нашли другую работу.