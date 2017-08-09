В США более 100 человек отравились папайей

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Смертельная вспышка сальмонеллы, причиной которой стали папайи, поразила более 100 человек в Соединенных Штатах.

Болезнь распространилась в 16 штатах. Один человек в штате Нью-Йорк погиб, еще 35 больных были госпитализированы.

Американский центр по контролю заболеваний (CDC) сообщает, что "вероятным возбудителем" является папайя Maradol, которую импортируют из Мексики.

Там считают, что распространение болезни началось с одной фермы в Кампече в Мексике, которая продает папайи под торговыми марками Caribena, Cavi и Valery в США.

Из-за эпидемии партии этих брендов будут отзваны.

Но CDC настаивает и призывает общественность и рестораны отказаться от любых папай Maradol из Мексики на период расследования.

"Если вы сомневаетесь, не ешьте, не продавайте, не ставьте их на стол, а выбросьте", - сообщили в организации.

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) обнаружили пять различных штаммов сальмонеллы в ряде образцов.

Случаи заражения регистрировали еще в мае, но к 21 июля их стало 47.

За три недели количество случаев увеличилось более чем дважды - до 109.

Больше всего зарегистрированных заражений было в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси, сообщает CDC - всего там насчитали 62 таких случая.

Среди затронутых эпидемией штатов: Коннектикут, Делавэр, Айова, Кентукки, Луизиана, Мэриленд, Массачусетс, Мичиган, Миннесота, Северная Каролина, Оклахома, Пенсильвания, Вирджиния и Висконсин.

Бактерии сальмонеллы могут вызвать такие симптомы, как диарея, спазмы в желудке и лихорадку.

Обычно инфекция проходит менее, чем за неделю, и большинство пациентов не нуждаются в серьезном лечении.

Но если случай серьезный, то необходимо лечение антибиотиками и госпитализация.

Риск заражения сальмонеллой, как правило, связан с животными и продуктами животного происхождения, например яйцами, молоком и мясом.

Однако фрукты и овощи также могут быть возбудителями, если выращиваются на фермах, где животные могут с ними контактировать.